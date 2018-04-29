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По РФ «колесит» порядка 4 млн праворульных автомобилей
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По России «колесит» порядка 4 млн праворульных автомобилей 

Daily-Motor 25 минут назад
Фото: daily-motor.ru
В ряде регионов нашей страны особой популярностью пользуются автомобили японского производства с правосторонним расположением руля, среди которых стоит выделить Хабаровский край и Сибирь. Эксперты «Автостата» решили подсчитать, сколько автомобилей с «рулем в бардачке» зарегистрировано на территории нашей страны.
Согласно результатам исследования российского аналитического агенства, по состоянию на 1 января 2018 года на территории РФ зарегистрировано 4 миллиона 130 тысяч праворульных транспортных средств, что соответсвует доли в 8,2% от всего автопарка страны.
Наибольшая часть «праворулек» приходится на легковушки — 3 миллиона 470 тысяч машин. В сегменте LCV насчитывается 536 тысяч 600 легковых машин. Среди грузовой техники число праворульных автомобилей составляет 121 тысячу 800 единиц. Наименьшее количество таких машин зарегистрировано в сегменте автобусов — всего 2 тысячи 800 автомобилей.
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