По РФ «колесит» порядка 4 млн праворульных автомобилей

По России «колесит» порядка 4 млн праворульных автомобилей

В ряде регионов нашей страны особой популярностью пользуются автомобили японского производства с правосторонним расположением руля, среди которых стоит выделить Хабаровский край и Сибирь. Эксперты «Автостата» решили подсчитать, сколько автомобилей с «рулем в бардачке» зарегистрировано на территории нашей страны.

Согласно результатам исследования российского аналитического агенства, по состоянию на 1 января 2018 года на территории РФ зарегистрировано 4 миллиона 130 тысяч праворульных транспортных средств, что соответсвует доли в 8,2% от всего автопарка страны.

Наибольшая часть «праворулек» приходится на легковушки — 3 миллиона 470 тысяч машин. В сегменте LCV насчитывается 536 тысяч 600 легковых машин. Среди грузовой техники число праворульных автомобилей составляет 121 тысячу 800 единиц. Наименьшее количество таких машин зарегистрировано в сегменте автобусов — всего 2 тысячи 800 автомобилей.