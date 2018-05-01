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General Motors возобновит производство военной техники
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General Motors возобновит производство военной техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: gmauthority.com
Автоконцерн General Motors подал заявку на использование новой торговой марки для отдела, разрабатывающего военные машины GM Defense.
Американский автоконцерн General Motors возвращается к производству военных автомобилей, говорится на сайте GM Inside News.
Компания уже подала заявку на использование новой торговой марки для отдела, разрабатывающего военные машины GM Defense. Однако официального подтверждения возрождения военного отдела пока нет.
Также отмечается, что GM уже подала заявку на регистрацию логотипа для «транспортных средств с водородным двигателем».
Как указано на сайте, General Motors занимается разработкой универсальной надстройки Silent Utility Rover (SURUS). Автомобили военного назначения будут созданы на основе тяжелых шасси.
Ранее сообщалось, что компания планирует представить до 2019 года автомобиль без руля и педалей.
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