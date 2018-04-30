Porsche рассказал о двигателе для нового поколения 911

Ожидается, что премьера Porsche 911 GT3 RS с обновленным мотором будет в ближайшем будущем.

Сейчас нынешняя линейка Porsche 911 основана на двигателе в 4 литра. Такой же емкостью мотора планируется наделить представленные недавно вариации Cayman 714, а также добавленную линейку 718 Boxster Spyder.

Представитель Porsche однозначно не ответил, что сможет ли предлагаемая разработка выйти за пределы указанного объема. Но оказывается, самым интересным оказалось другое.

Выяснилось, что усилиями инженеров может повыситься оборот вращения мотора. В нынешнем поколении он дает производительность в 9000 оборотов в минуту.

Есть идея повысить данный показатель до 9500. Однако это влечет риск для весомых изменений конструкционных особенностей 911 GT3 RS.

Необходимо также понимать, что двигатели в машинах обычного класса и спортивных по своему предназначению отличаются существенно. Однако если удастся воплотить в жизнь инженерные задумки, появится самый производительный мотор.