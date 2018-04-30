Ателье BBM Motorsport «прокачало» Volkswagen Amarok

Ателье BBM Motorsport «прокачало» пикап Volkswagen Amarok

Тюнинговая студия BBM Motorsport представила программу модернизаций для Volkswagen Amarok , значительно расширив внедорожный потенциал пикапа.

Цена всего пакета доработок — 20 тысяч евро (1,5 млн рублей). В него входит лифтованная подвеска от Delta 4x4 с ценником 2 067 евро (155 тыс. рублей), расширители колесных арок — 594 евро (44 600 рублей), уникальные колесные диски, «обутые» в резину Cooper STT Pro 305/60 R18, которые стоят 3 772 евро (283 тыс. рублей).

Плюс к этому, модернизированный автомобиль оснастили колёсными арками, кенгурятником, металлической защитой днища, усиленным багажником на крыше с 4-прожекторовой люстрой и шноркелем.

В моторном отсеке тюнингованного Volkswagen Amarok стоит доработанная за 790 евро (59 400 руб.) трехлитровая турбодизельная установка, производительность которой увеличена до 265 л.с. и 620 Нм крутящего момента.