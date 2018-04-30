Ещё
Ателье BBM Motorsport «прокачало» Volkswagen Amarok
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ателье BBM Motorsport «прокачало» пикап Volkswagen Amarok 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Тюнинговая студия BBM Motorsport представила программу модернизаций для Volkswagen Amarok, значительно расширив внедорожный потенциал пикапа.
Цена всего пакета доработок — 20 тысяч евро (1,5 млн рублей). В него входит лифтованная подвеска от Delta 4x4 с ценником 2 067 евро (155 тыс. рублей), расширители колесных арок — 594 евро (44 600 рублей), уникальные колесные диски, «обутые» в резину Cooper STT Pro 305/60 R18, которые стоят 3 772 евро (283 тыс. рублей).
Плюс к этому, модернизированный автомобиль оснастили колёсными арками, кенгурятником, металлической защитой днища, усиленным багажником на крыше с 4-прожекторовой люстрой и шноркелем.
В моторном отсеке тюнингованного Volkswagen Amarok стоит доработанная за 790 евро (59 400 руб.) трехлитровая турбодизельная установка, производительность которой увеличена до 265 л.с. и 620 Нм крутящего момента.
Car.ru: последние новости
Причина опасности старта со второй передачи раскрыта Названа дата начала продаж нового седана Volkswagen Lavida Plus На пекинском мотор-шоу презентовали Jeep Grand Commander
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи42
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?
ДТП с 50 машинами попало на видео3
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение