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Названа опасность старта автомобиля со второй передачи
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Названа опасность старта автомобиля со второй передачи 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © Renault
Старт автомобиля со второй передачи с механической трансмиссии в большинстве случаев приводит к износу муфты сцепления, рассказал автоэксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained.
Фенске отметил, что без полного сцепления муфта трансмиссии начинает проскальзывать, что приводит к постепенному ее износу. При этом для полного задействования сцепления на первой передаче необходимо довести скорость автомобиля до восьми километров в час, а на второй передаче — до шестнадцати.
Однако эксперт утверждает, что старт со второй передачи не приведет к подобным последствиям, если машина спускается с горки или находится в движении, когда водитель начинает задействовать сцепление.
Фенске также добавил, что начало движения со второй передачи на автомобиле с автоматической коробкой передач, в которой используется гидропривод вместо диска муфты, не приводит к каким-либо проблемам со сцеплением. Многие из таких авто, как правило, и так стартуют со второй передачи.
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