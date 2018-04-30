Land Rover отмечает 70-ти летний юбилей

Ровно семьдесят лет назад, 30.04.1948 года на амстердамском мотор-шоу, была презентована первая автомодель Land Rover , давшая жизнь в последствии целому семейству популярных автомоделей современности.

И хотя официальным днем рождения Land Rover считается 30.04.1948 года, реально автомодель появилась годом ранее в форме концепт-кара.

Это и много других интересных фактов про обсуждаемую автомодель журналистам рассказала представитель « Jaguar Land Rover Россия» по части рекламы Наталья Трынко

Про отношение к автолинейке Land Rover говорят цифры. Так на 01.01.2018 года в автопарке РФ насчитывалось 166300 таких автомоделей обсуждаемой марки. Для общего показателя цифра небольшая — всего 0,4% российского парка автомобилей.

Широко представлена данная автомодель в столице. Тут обозначенная автомодель насчитывает 50800 экземпляров.

В Подмосковном регионе таких машин 19300 единиц, а петербургский автопарк насчитывает 16900 экземпляров.