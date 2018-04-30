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Hennessey «прокачали» Dodge Demon
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Hennessey «прокачали» Dodge Demon 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автотюнеры из Hennessey Performance придерживаются только одного главного правила — переделывать автомобили американского производства.
Вот и в этот раз в ателье взялись за переделку экстрим-купе Dodge Demon. В заводской версии обсуждаемая автомодель оснащается силовым агрегатом на 840 л.с. До отметки в 95 км/ч машина берет разгон за 2,3 секунды.
Тюнерам из Hennessey Performance таких показателей видимо было недостаточно и они "прокачали" стального "демона" пакетом HPE1000. В новой версии отдача силового агрегата составляет 880 л.с. А без учета потерь на трансмиссию — все 1056 л.с.
С новым агрегатом машина берет разгон до 95 км/ч за 1,93 секунды.
Стоит отметить, что базовая автомодель Dodge Challenger пользуется большой популярностью в Соединенных Штатах. Только за прошлый год данную автомодель приобрели 64537 раз.
Поэтому выбор автотюнеров очевиден: сделай популярное еще более популярным.
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