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Названа дата начала продаж Volkswagen Lavida Plus
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Названа дата начала продаж нового седана Volkswagen Lavida Plus 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Автогигант Volkswagen сообщил, что новый седан Lavida Plus приедет в дилерские центры бренда 25 мая 2018 года.
Отметим, что новую четырехдверку продемонстрировали мировой общественности несколько дней назад на международный пекинской автовыставке.
Lavida Plus лежит на глобальной архитектуре MQB. Новинка значительно прибавила в размере.
Так, автомобиль стал длиннее на 65 мм и составляет 4 670 мм, в ширину модель выросла на 41 мм (1 806 мм), а высота увеличилась на 14 мм (1 474). Расстояние между осями достигает 2 688 мм, что на 78 мм больше.
В моторную линейку седана будет входить атмосферный движок рабочим объёмом 1,5 литра, производительность которого 116 л.с. и турбомоторы на 1,2 и 1,4 литра мощностью 116 и 150 л.с. соответственно. В паре с ними сможет трудиться 6-скоростная МКПП или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия DSG.
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