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В Пекине презентовали Jeep Grand Commander
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На пекинском мотор-шоу презентовали Jeep Grand Commander 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В китайской столице на ежегодном мотор-шоу прошла официальная презентация 7-ми-местного Jeep Grand Commander новой формации.
По информации от официальных лиц, автомодель в первую очередь прибудет на китайский авторынок. В остальные страны машина появится немного позже.
Обсуждаемая автомодель является реализацией концепт-кара Yuntu. Дизайн семиместной автоновинки выполнен в фирменном стиле Jeep.
По силовой части автоновинку "наградили" двумя типами агрегатов: на 234 и 265 л.с. Переднеприводное исполнение доступно исключительно для базовой автомодели. Другие же версии предлагаются в полноприводном исполнении.
По мнению автоэкспертов обсуждаемый Jeep Grand Commander на китайском авторынке займет одну линейку с такими автомоделями, как: Toyota Highlander и Volkswagen Teramont и составит им серьезную конкуренцию.
О дате старта продаж и про ориентировочную стоимость достоверной информации нет.
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