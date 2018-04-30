В Пекине презентовали Jeep Grand Commander

На пекинском мотор-шоу презентовали Jeep Grand Commander

В китайской столице на ежегодном мотор-шоу прошла официальная презентация 7-ми-местного Jeep Grand Commander новой формации.

По информации от официальных лиц, автомодель в первую очередь прибудет на китайский авторынок. В остальные страны машина появится немного позже.

Обсуждаемая автомодель является реализацией концепт-кара Yuntu. Дизайн семиместной автоновинки выполнен в фирменном стиле Jeep.

По силовой части автоновинку "наградили" двумя типами агрегатов: на 234 и 265 л.с. Переднеприводное исполнение доступно исключительно для базовой автомодели. Другие же версии предлагаются в полноприводном исполнении.

По мнению автоэкспертов обсуждаемый Jeep Grand Commander на китайском авторынке займет одну линейку с такими автомоделями, как: Toyota Highlander Volkswagen Teramont и составит им серьезную конкуренцию.

О дате старта продаж и про ориентировочную стоимость достоверной информации нет.