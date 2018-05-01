Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ

Составлен рейтинг лучших внедорожников стоимостью до 500 тысяч рублей

На первом месте оказалась Chevrolet Niva. Автомобиль всегда славился хорошей проходимостью на тяжелом бездорожье и доступными запчастями.

Эксперты составили рейтинг лучших внедорожников, которые можно купить менее, чем за 500 тысяч рублей.

На первом месте оказалась Chevrolet Niva. Автомобиль всегда славился хорошей проходимостью на тяжелом бездорожье и доступными запчастями, что делает обслуживание машины очень выгодным. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда».

Вторая строчка рейтинга досталась Suzuki Grand Vitara с двигателем объемом 1,6 — 2,4 литра. Эксперты заявили, что единственным минусом этой модели является дорогой ремонт в случае поломки любого из узлов и агрегатов.

Тройку лидеров замыкает Nissan X-Trail 2000–2007 годов выпуска с бензиновым мотором, он давно считается в линейке самым надежным.