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Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ
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Составлен рейтинг лучших внедорожников стоимостью до 500 тысяч рублей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На первом месте оказалась Chevrolet Niva. Автомобиль всегда славился хорошей проходимостью на тяжелом бездорожье и доступными запчастями.
Эксперты составили рейтинг лучших внедорожников, которые можно купить менее, чем за 500 тысяч рублей.
На первом месте оказалась Chevrolet Niva. Автомобиль всегда славился хорошей проходимостью на тяжелом бездорожье и доступными запчастями, что делает обслуживание машины очень выгодным. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда».
Вторая строчка рейтинга досталась Suzuki Grand Vitara с двигателем объемом 1,6 — 2,4 литра. Эксперты заявили, что единственным минусом этой модели является дорогой ремонт в случае поломки любого из узлов и агрегатов.
Тройку лидеров замыкает Nissan X-Trail 2000–2007 годов выпуска с бензиновым мотором, он давно считается в линейке самым надежным.
Четвертым в списке лучших внедорожников до 500 тысяч рублей стал Jeep Cherokee. На пятое место эксперты поместили Skoda Octavia Scout, которая очень редко встречается на российских дорогах.
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