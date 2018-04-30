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Рестайлинговый Mercedes-Benz GLC: новые изображения
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Рестайлинговый Mercedes-Benz GLC: новые изображения 

LiveCars.Ru 8 часов назад
Фото: «Колёса.ру»
Независимые дизайнеры выложили в интернет своё видение того, каким окажется обновлённый внедорожник Mercedes-Benz GLC, тестовые прототипы которого неоднократно попадали в объективы фотокамер.
На опубликованных цифровых изображениях демонстрируется работа специалистов популярного отечественного ресурса «Колёса.ру». Как отмечают авторы картинок, рестайлинговый кроссовер Mercedes-Benz GLC получит незначительные изменения дизайна экстерьера, выполненные в стилистике «посвежевшего» С-класса.
«Колёса.ру»
Среди отличительных особенностей обновлённого автомобиля можно отметить пересмотренную светотехнику и модифицированную решётку радиатора, а также новый аэродинамический обвес. Кроме всего прочего, обновлённый Mercedes-Benz GLC должен обзавестись новыми колёсными дисками и, возможно, расширенной цветовой палитрой.
По неофициальным данным, официальная премьера обновлённого внедорожника Mercedes-Benz GLC состоится до конца текущего года. Напомним, что актуальная версия модели предлагается в России по минимальной цене от 3 230 000 рублей.
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