Как легко вычислить автомобиль со скрученным пробегом

При выборе подержанного автомобиля многие покупатели ориентируются на его пробег. Однако в большинстве случаев цифры на одометре — всего лишь фикция. Скрутка пробега в России давно стала нормой; мошенничеством не гнушаются заниматься как частники, так и официальные дилеры, торгующие машинами по схеме трейд-ин. Наше законодательство позволяет легко и непринуждённо обманывать покупателей, при этом будущие автовладельцы склонны верить не техническому состоянию машины, а красивым цифрам на приборной панели. Рассказываем, как не попасться на уловку продавцов-мошенников и вычислить истинный пробег.

Зачем скручивают пробег

Принято считать, что среднестатистический легковой автомобиль проезжает в год порядка 20–30 тысяч километров. Это именно та цифра, на которую стоит ориентироваться при выборе и покупке бывшего в употреблении автомобиля. Разумеется, она может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, однако не слишком значительно. Иными словами, если вы выбираете, к примеру, трёхлетнюю машину, на её одометре вполне логично будут выглядеть 60–90 тысяч километров. Это незначительный, по современным меркам, пробег, который гарантирует высокий остаточный ресурс всех жизненно важных узлов и деталей машины.

Однако при попытке приобрести машину «в возрасте», скажем, десяти лет, вы с огромной долей вероятности обнаружите на одометре… всего лишь 100–150 тысяч километров пробега вместо адекватных 200–300 тысяч. Объясняется этот феномен психологией российского покупателя и полным отсутствием механизма защиты от «скручивания» в нашей стране. Машины с настоящим пробегом продать крайне сложно: к 100–150 тысячам километров на одометре они теряют доверие в глазах будущего владельца вне зависимости от реального технического состояния. Этим обстоятельством успешно пользуются нечестные продавцы.

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Как скручивают

Скрутить можно одометр абсолютно любого автомобиля, вне зависимости от цены, марки и модели. Однако чем выше стоимость машины, тем большую выгоду сулит продавцу корректировка показаний прибора.

Счётчики пробега различаются по конструкции. Наиболее простыми и ненадёжными приборами являются старые механические одометры. Для их «омоложения» мошенники пользуются обычной электродрелью — отсоединяют трос спидометра от коробки передач и вращают шестерёнки в обратном направлении. Электромеханические приборы корректируются с помощью обычной отвёртки — для этого выводятся из зацепления друг с другом шестерни и набираются желаемые цифры. Сложнее всего мошенникам совладать с электронными устройствами, но и они — далеко не гарант достоверности информации.

В случае с электронным одометром мошенники подключаются к информации, которая хранится в «мозгах» автомобиля через стандартный диагностический разъём OBD и изменяют её специализированными программами типа Mileage Master. Иногда заменяются микросхемы в печатных платах, а то и вовсе устанавливается «приборка» от погибшего в аварии аналогичного автомобиля-донора.

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Как проверить пробег

Обнаружить трюки с коррекцией пробега автомобиля достаточно просто. Для этого нужно запастись терпением и внимательно подойти к внешнему осмотру машины и процессу компьютерной диагностики.

Прежде всего обратите внимание на сам одометр. Механический датчик представляет собой набор барабанов с цифрами — все они должны быть выстроены в одну линию без перекосов. Неровное расположение барабанов — признак грубого вмешательства, равно как и повреждённый корпус приборной панели, следы отсоединения троса датчика скорости от коробки передач. Признаки откручивания крепёжных элементов и нестыковки даты выпуска приборной панели с годом производства самого автомобиля также должны насторожить покупателя.

Если одометр на машине электронный, в большинстве случаев достаточно будет выполнить глубокую компьютерную диагностику специализированным сканером. При корректировке пробега мошенники обычно не утруждают себя изменением информации во всех электронных блоках автомобиля и корректируют лишь данные непосредственно на «приборке». Между тем, информация о пробеге нередко хранится и в других модулях управления (к примеру, двигателя или автоматической коробки передач). Неприятное исключение — азиатские марки (там пробег обычно хранится в одной лишь «приборке»), а вот в случае с «немцами» и другими «европейцами» замести следы взлома полностью практически невозможно. Ошибки, возникающие в процессе работы силового агрегата и других систем, привязываются в памяти к пробегу — по ним можно заметить нестыковки. По возможности нужно также осмотреть печатную плату приборной панели — следы перепайки микросхем и повреждения лака на дорожках моментально выдадут мошенников.

Если интересующий вас автомобиль ввезён из-за рубежа, его прошлое отслеживается через базы данных: американские машины «бьются» через Carfax и Autochek, а прошлое «японцев» выдают документы, которые прилагаются к автомобилям на аукционах — в них тоже указывается реальный пробег. Российские базы, будь то данные ГИБДД или дилерские данные, в большинстве случаев недостоверны. Верить этим источникам не стоит: за мзду дилеры вносят любую информацию о прохождении ТО и корректируют пробег, а правоохранители могут поведать разве что о криминальном прошлом автомобиля (и то далеко не всегда).

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Иные признаки обмана

Как бы тщательно вы не проверяли приборную панель и изучали базы данных, наиболее достоверную информацию об автомобиле может дать внешний осмотр кузова, салона и некоторых агрегатов машины.

— стёкла

Затёртое лобовое или заднее стекло (на автомобилях со стеклоочистителем сзади) — признак длительной эксплуатации транспортного средства. Потёртости и множественные сколы по всей плоскости стекла появляются обычно по прошествии трёх-пяти лет.

— оптика

Помутневшие пластиковые фары с усталостными паутинками или стеклянные противотуманки с отметинами «пескоструя» также выдают большой пробег. Следы полировки не должны остаться незамеченными — владельцы омолаживают оптику, которая успела долго и ударно поработать.

— шины

Обратите внимание на летние шины автомобиля. Заводские покрышки служат обычно не менее трёх-четырёх сезонов. Новая резина на почти новой машине — верный признак, что что-то не так.

— двери

Откройте каждую из дверей и внимательно осмотрите механизмы замков, а также проверьте петли на наличие люфтов. Провисание дверок выдаст машину с большим пробегом, а изношенные замки — усталость кузова.

— тормозные диски и барабаны

На тормозные механизмы стоит обратить внимание в случае выбора относительно «свежей машины». Если указан пробег, к примеру, в 40 тыс. км, а тормозные диски или барабаны новые, скорее всего, вас хотят обмануть.

— отделка салона

Проще всего определить истинный пробег по состоянию основных элементов управления и общему виду салона машины. К примеру, вытертый и выцветший полиуретановый руль — признак автомобиля с пробегом «далеко за сто», равно как и изношенные накладки на педалях, вытертая рукоятка селектора передач, потёртая ткань обивки кресел или треснувшая кожа. Обратите внимание на люфт в замке зажигания, состояние кнопок стеклоподъёмников.

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Отметим, что с отделкой из модной нынче экокожи всё не так однозначно. К примеру, на некоторых моделях оплётка руля истирается за смешные 10–20 тысяч км пробега. Именно поэтому нелишним будет перед осмотром конкретной модели проштудировать информацию на профильных форумах, посвящённых именно ей.

— ремни безопасности

Особое внимание уделите состоянию ремней безопасности. Они стареют вместе со всем автомобилем — со временем вытягиваются и покрываются катышками. Автоматический натяжитель также ослабевает и перестаёт втягивать ремень на катушку. На пластике вокруг ремня могут появляться порезы и потёртости — признак длительной эксплуатации машины.

Накрутка пробега

Невероятно, но факт — пробег иногда корректируют не только в меньшую, но и в большую сторону. Делается это для того, чтобы создать видимость о проведённом недавно дорогостоящем ТО, к примеру, предполагающему замену помпы или ремня ГРМ. На этом экономятся десятки тысяч рублей, а новоиспечённый владелец вскоре после покупки «попадает» на замену клапанов или двигателя в сборе. Именно по этой причине жизненно важные детали визуально проверяют сразу после покупки. При малейшем подозрении они меняются на новые.

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