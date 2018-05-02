В Красноярске представлен турбированный «Москвич-2140»

В Красноярске местный житель Андрей модернизировал свой стандартный «Москвич-2140», который выпущен в 1986 году.

Авто, которое эксплуатировалось 11 лет, получил новый движок и форму кузова.

Отметим, что красноярец столкнулся со сложностями не только при переделке авто, но и при оформлении документов на модернизацию. Автолюбителю пришлось простоять в очередях не один день, чтобы узаконить доработки.

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Умелец создал купе на базе «Москвич-2140», в подкапотном пространстве которого стоит двигатель Toyota 1JZ. К сожалению, мощность шестицилиндрового рядного движка Андрей не сообщил. Добавим, что стандартная производительность данного силового агрегата равна 170, 200 и 280 л.с.

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Кроме того, автолюбитель поставил ту же тормозную систему и подвеску, которая оснащает BMW 3 Series. Плюс к этому, Андрей изменил и форму кузова машины.

Заметим, что сейчас модель проходят стадию сборки.