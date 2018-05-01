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«АвтоВАЗ» повысил цены на LADA
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Автомобили Lada подорожали в России 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: lada.ru
Больше всего в цене выросла модель Vesta SW Cross.
Российская компания «АвтоВАЗ» подняла цены на автомобили, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Отмечается, что подорожали все семейства и комплектации автомобилей Lada.
По данным мониторинга цен на новые машины концерна, больше всего в цене выросла модель Vesta SW Cross — она стала дороже на 25 тыс. рублей. Largus Cross прибавила в цене 15 тыс. рублей.
На 10 тыс. рублей подорожал целый ряд моделей автомобилей Lada, в том числе Granta, Kalina, Priora, грузовая и пассажирская версии Largus, а также внедорожник 4х4.
Ранее сообщалось, что российский автомобильный бренд Lada вошел в топ-50 самых популярных автомобилей в мире.
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