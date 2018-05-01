ТОП-3 самых дорогих автомобиля в мире

ТОП-3 самых дорогостоящих автомобилей в мире

Не для кого не секрет, что все самое новое и современное со временем становится старым и никчемным. Это правило, увы, распространяется на автомобили премиальной линейки.

Конечно такие машины с годами не дешевеют, а даже дорожают. Но прогресс есть прогресс, а человек так устроен, что ему подавай все самое-самое.

В первой строке рейтинга разместилась автомодель известного мирового автобренда Bugatti Veyron . Такую машину клиентам предлагают от двух миллионов долларов.

Одной из особенностей обсуждаемой автомодели является тот факт, что под каждого клиента автомобиль изготавливается с индивидуальными параметрами.

Во второй строке обсуждаемого рейтинга — Ferrari Enzo . Автомодель от именитого итальянского автобренда обойдется от полутора миллионов долларов. Такое авто придется по вкусу состоятельному человеку, имеющему пристрастие к скорости.

Третье место у Pagani Zonda. Стоимость такого "монстра" находится в районе миллиона долларов.