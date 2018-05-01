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Lada Granta FL (фейслифтинг) выйдет в 2018 году
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Lada Granta FL (фейслифтинг) выйдет в 2018 году 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как стало известно, текущий год — это год прекращения производства популярной автомодели — Lada Kalina. В этом же году будет выведена на авторынок новая модификация — Lada Granta FL.
Предполагается, что свежую модификацию обсуждаемой автомодели предложат в пяти версиях исполнения (sedan, liftback, hatchback, SW и SW Cross).
В сеть просочилось фото с закрытого заседания автоконцерна АВТОВАЗ. На снимке видно, какие перспективы касательно модельного ряда ожидают линейку Lada в период 2018-19 г.г.
Если верить графику, то уже в августе текущего года будет представлена автомодель Lada Granta FL. А начиная с осени вероятно будет налажено серийное производство этой автомодели.
О скором официальном представлении говорит еще тот факт, что интернет кишит снимками от автопапарацци с дорожных тестов автоновинки.
Если верить свежим данным, то уже в 23021-23 г.г. в автомодельном ряду Lada будет пополнение. Ожидается появление Lada Granta New, в основу которой будет заложена платформа от Renault.
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