Lada Granta FL (фейслифтинг) выйдет в 2018 году

Как стало известно, текущий год — это год прекращения производства популярной автомодели — Lada Kalina. В этом же году будет выведена на авторынок новая модификация — Lada Granta FL.

Предполагается, что свежую модификацию обсуждаемой автомодели предложат в пяти версиях исполнения (sedan, liftback, hatchback, SW и SW Cross).

В сеть просочилось фото с закрытого заседания автоконцерна АВТОВАЗ . На снимке видно, какие перспективы касательно модельного ряда ожидают линейку Lada в период 2018-19 г.г.

Если верить графику, то уже в августе текущего года будет представлена автомодель Lada Granta FL. А начиная с осени вероятно будет налажено серийное производство этой автомодели.

О скором официальном представлении говорит еще тот факт, что интернет кишит снимками от автопапарацци с дорожных тестов автоновинки.