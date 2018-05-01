Ещё
Китайская автомодель Lifan X60 собрала на авторынке РФ максимальную сумму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайская автомодель Lifan X60 собрала на авторынке РФ максимальную сумму 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Анализ российского авторынка автоэкспертами показал, что меж представленных в России автомоделей различных автобрендов китайского производства, наиболее продуктивной в плане продаж оказалась автомодель Lifan X60.
В 1-ом квартале текущего года российские автолюбители приобрели 618 таких машин, выручив при этом 658500000 рублей.
Автомодель Lifan Solano разошлась тиражом 705 экземпляров на 486400000 рублей. Про кроссовер Lifan Myway известно, что его выручка в РФ 473200000 рублей, с реализацией 544 новых машин.
Chery Tiggo в обозначенном периоде приобрели 559 раз. В финансовом эквиваленте это 472200000 рублей.
Haval H6 показал наименьший результат, выручив лишь 452200000 рублей за 333 автомобиля. В целом же первоквартальная выручка составила 5,2 млрд российских рублей.
Именно во столько обошлись россиянам китайские автомодели сегмента SUV (кроссоверы, внедорожники).
Car.ru: последние новости
ТОП-5 лучших подержанных внедорожников за 500000 рублей С 1 мая АВТОВАЗ поднял цены на весь модельный ряд LADA ТОП-3 самых дорогостоящих автомобилей в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
В ДТП на трассе Москва-Петербург погибли двое
Движение на МКАД ограничили3
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение