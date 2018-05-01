Китайская автомодель Lifan X60 собрала на авторынке РФ максимальную сумму

Анализ российского авторынка автоэкспертами показал, что меж представленных в России автомоделей различных автобрендов китайского производства, наиболее продуктивной в плане продаж оказалась автомодель Lifan X60

В 1-ом квартале текущего года российские автолюбители приобрели 618 таких машин, выручив при этом 658500000 рублей.

Автомодель Lifan Solano разошлась тиражом 705 экземпляров на 486400000 рублей. Про кроссовер Lifan Myway известно, что его выручка в РФ 473200000 рублей, с реализацией 544 новых машин.

Chery Tiggo в обозначенном периоде приобрели 559 раз. В финансовом эквиваленте это 472200000 рублей.

Haval H6 показал наименьший результат, выручив лишь 452200000 рублей за 333 автомобиля. В целом же первоквартальная выручка составила 5,2 млрд российских рублей.

Именно во столько обошлись россиянам китайские автомодели сегмента SUV (кроссоверы, внедорожники).