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Составлен топ-10 названий автомобилей, которые в разных странах звучат как ругательства
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Составлен топ-10 названий автомобилей, которые в разных странах звучат как ругательства 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для испанского авторынка оказалась неприемлемой модель Mitsubishi Pajero так, как на местном диалекте слово Pajero звучит также, как и местное ругательство.
Маркетологи автопроизводителей в разных странах мира внимательно изучать местный диалект страны импортера. Потому что случаются курьезные случаи, когда название автомодели звучит как мат или неприличное выражение. Об этом сообщает сайт Car.ru.
Известная всем автомодель «Жигули», на экспорт направлялась под брендовым именем Lada. Потому, как по-французски ее название было созвучно с местным «жиголо». В Венгрии «Жигули» слышится как местное ругательство.
Во Франции название автомодели Lada не сильно исправило ситуацию, ведь слово ladre означает «жадность». Проблемы возникли с моделью Kalina, на финском это слово означает «грохот». Toyota MR2 вынуждена была сменить название во Франции, так как оно похоже на слово merde, которое означает «фекалии».
Забавно звучит в России наименование автомодели Hyundai Terracan. Такую машину российские автомобилисты называют тараканом.
Для испанского авторынка оказалась неприемлемой модель Mitsubishi Pajero так, как на местном диалекте слово Pajero звучит также, как и местное ругательство.
Также, очевидно, для российского авторынка требовали замены наименования автомоделей Chevrolet Bolt и Daewoo Kalos. Кроме того, пришлось бы заменить имя Proton Perdana, если бы ее привезли на авторынок Российской Федерации.
Новое имя нужно придумать японским маркетологам для автомобиля Honda Fitta, чтобы выйти на авторынки Норвегии и Швеции, ведь там такое выражение означает наименование женского полового органа.
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