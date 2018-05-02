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Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок
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Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок 2018 года. 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Аналитики составили список из пяти позиций, где представлены самые дешевые иномарки, которые реализуются на территории России.
Список актуален для мая 2018 года.
Самым не дорогим, по мнению специалистов является бестселлер узбекского происхождения Ravon R2. Стоимость не изменилась и на момент 2018 года автомобиль сейчас стоит четыреста восемьдесят десять тысяч рублей.
На второй позиции расположился автомобиль японского происхождения Datsun on-DO. Бюджетная версия стоит около 444 тысяч рублей.
Третью строчку занял Ravon Nexia. Все желающие могут купить авто за четыреста сорок девять т.р  Четвёртое место в этой пятёрке занимает автомобиль Вrilliаnce H230. Китайских производитель, предлагает российскому потребителю за четыреста шесть десят тысяч рублей.
И замыкает список FAW Oley. Производители Китая предлагают преобрести автомобиль всего за 491 тысяч рублей.
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