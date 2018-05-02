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Новый Chevrolet Blazer увидели на дороге
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Новый Chevrolet Blazer увидели на дороге 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Обновленное поколение Chevrolet Blazer стало доступно для вездесущих фотошпионов.
Бренд Chevrolet отреагировал на растущие запросы конкуренции. Ведь премьеры машин аналогичного класса последуют от Ford и Jeep c представителем JL Wrangler от последнего.
Репортерам удалось заснять тестовые испытания автомобиля на гоночном полигоне CM в Мичигане. Естественно, что новинка от Ford была снабжена изрядной долей камуфляжа.
Однако эксперты успели заметить некоторые детали. Например, это изменение расстояния между кузовом и дорожным покрытием, что выделяется среди моделей Ford и Jeep.
Конструкция бамперов и фар свидетельствуют о том, что данные элементы предстанут на машине в окончательном варианте. Однако окончательные предположения сделать трудно из-за слоя маскировки, замеченной на тестах.
Остается добавить, что линейка Blazer от Chevrolet присутствует с 2005 года. Появление новинки может состояться в считанные месяцы.
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