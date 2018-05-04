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Названа дата премьеры внедорожника Rolls-Royce
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Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce 

Автовести 1 час назад
Фото: Rolls-Royce
Международный дебют Rolls-Royce Cullinan состоится 10 мая, гласит официальный тизер новинки. Первый внедорожник Rolls-Royce будет построен на той же платформе, что и новый Phantom. Он будет предлагаться в двух версиях: стандартной 5,5-метровой и длиннобазной шестиметровой.
Кстати, а как произносить это название, Cullinan?
Внедорожнику обещана некая революционная подвеска, которая сделает его чуть ли не самым комфортабельным транспортным средством на земле, причем вне зависимости от того, что именно окажется под колесами Cullinan.
Под капотом должен оказаться основательно переработанный V12 объемом 6,75 литра и мощностью более 500 лошадиных сил, причем впервые в многолетней истории марки он будет работать вместе с системой полного привода.
Салон Rolls-Royce Cullinan, разумеется, будет утопать в роскоши и технологичных опциях комфорта — в том числе и весьма необычных. Например, будет доступна опция под названием Cullinan Viewing Suite — речь идет о двух дополнительных кожаных креслах и коктейльном столике, которые по нажатию кнопки выдвигаются из багажника, создавая "роскошную смотровую площадку".
Крышка багажника в этом случае выступает как навес. По версии производителя, сидя на этих креслах, можно любоваться природными пейзажами, следить за спортивными состязаниями или за выступлением детей на школьных матчах.
Стоимость Cullinan — пока загадка, однако новинка явно будет заметно дороже Bentley Bentayga. Для сравнения, Rolls-Royce Phantom, с которым у Cullinan много общего, стоит от 450 000 долларов.
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