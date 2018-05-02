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Geely привезёт в Россию кросс-хэтчбек Emgrand GS
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Geely привезёт в Россию кросс-хэтчбек Emgrand GS 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
В текущем году китайская компания Geely планирует вывести на российский рынок новую модель — псевдокроссовер Emgrand GS. Об этом сообщает популярное издание «Колёса.ру», ссылаясь на собственные источники.
Стоит напомнить, что ещё два года назад продажи высокого хэтчбека Geely Emgrand GS стартовали в Китае. Автомобиль позиционируется как кроссовер. В том же году новинку показали на Московском автосалоне. Мало того, сообщалось, что российские продажи модели Geely Emgrand GS стартуют до конца 2017 года.
Однако до сих пор китайская компания так и не решилась вывести на российский рынок автомобиль Geely Emgrand GS. Но, теперь, по данным отечественного издания, марка готовится запустить продажи модели в РФ. Предполагается, что для нашего рынка автомобиль переименуют в Geely Emgrand Cross, а его производство будет налажено на мощностях завода «Белджи».
К сожалению, информации о точной дате старта российских продаж кросс-хэтчбека Geely Emgrand GS/Emgrand Cross нет. Также неизвестно в каких комплектациях будет представлен автомобиль в РФ, и какова окажется его цена. Среди конкурентов «китайца» можно отметить Renault Sandero Stepway (от 689 990 рублей) и Lada Xray (от 629 900 рублей).
Также стоит напомнить, что за прошедшие два года модель Geely Emgrand GS успела обновиться. «Посвежевший» автомобиль, стартовавший в Китае несколько недель назад, получил пересмотренный аэродинамический обвес, новую решётку радиатора, новые колёсные диски, другие бампера, улучшенную мультимедиа-систему и новые материалы отделки.
Отечественный ресурс полагает, что теперь до России доберётся именно обновлённая версия модели. Для «посвежевшей» машины в КНР доступны моторы объёмом 1,4 и 1,8 литра, мощностью 133 лошадиных силы. Трансмиссия — 6МКП или «робот» с двойным сцеплением. Привод — передний. Минимальная цена — 77 800 юаней (762 000 рублей).
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