Названы самые популярные модели B-сегмента

В ходе исследования авторынка РФ аналитики «Автостат Инфо» изучили продажи новых легковушек по сегментам и, в частности, составили список бестселлеров в сегменте В.
На авторынке России KIA Rio находится на первом месте по продажам в B-сегменте, сообщают в «Автостат Инфо». Второе и третье места в этом классе занимают Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.
Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первый квартал 2018 года было продано 21 258 автомобилей KIA Rio (+2,4% к прошлому году), а также 11 343 машины Hyundai Solaris (-24,4%) и 9940 седанов Volkswagen Polo (+15,6%).
В ТОП-5 самых продаваемых автомобилей B-сегмента в первом квартале текущего года попали также Skoda Rapid (6182 авто, +13,3%) и Renault Sandero (5968 шт., +5,4%). Кроме того, в отчетный период на рынке машин В-класса было продано 4116 автомобилей Datsun on-Do (+0,2%), 3860 ед. LADA Kalina (-6,5%), а также 988 шт. Datsun mi-Do (+2,2%) и 697 ед. Ravon R4.
С начала года и по март включительно продажи машин В-класса снизились, согласно данным «Автостат Инфо», на 1,35% и составили 65 716 ед. В объеме всего авторынка страны на машины сегмента B приходится доля в размере 20,46%.