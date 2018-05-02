Ещё
Названы самые популярные модели B-сегмента
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые популярные модели B-сегмента 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: "Автостат Инфо"
В ходе исследования авторынка РФ аналитики «Автостат Инфо» изучили продажи новых легковушек по сегментам и, в частности, составили список бестселлеров в сегменте В.
На авторынке России KIA Rio находится на первом месте по продажам в B-сегменте, сообщают в «Автостат Инфо». Второе и третье места в этом классе занимают Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.
Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первый квартал 2018 года было продано 21 258 автомобилей KIA Rio (+2,4% к прошлому году), а также 11 343 машины Hyundai Solaris (-24,4%) и 9940 седанов Volkswagen Polo (+15,6%).
В ТОП-5 самых продаваемых автомобилей B-сегмента в первом квартале текущего года попали также Skoda Rapid (6182 авто, +13,3%) и Renault Sandero (5968 шт., +5,4%). Кроме того, в отчетный период на рынке машин В-класса было продано 4116 автомобилей Datsun on-Do (+0,2%), 3860 ед. LADA Kalina (-6,5%), а также 988 шт. Datsun mi-Do (+2,2%) и 697 ед. Ravon R4.
С начала года и по март включительно продажи машин В-класса снизились, согласно данным «Автостат Инфо», на 1,35% и составили 65 716 ед. В объеме всего авторынка страны на машины сегмента B приходится доля в размере 20,46%.
«Автостат Инфо»: последние новости
KIA опережает Hyundai по продажам на авторынке Москвы Лидеры по росту продаж в ТОП-30 брендов авторынка Москвы Новый Subaru Outback стал доступен российским покупателям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлен турбированный «Москвич-2140»9
«Мост глупости» калечит машины7
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Озвучена дата презентации новых моделей Lada
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение