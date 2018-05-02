Названы самые популярные модели B-сегмента

Самые популярные модели B-сегмента

В ходе исследования авторынка РФ аналитики «Автостат Инфо» изучили продажи новых легковушек по сегментам и, в частности, составили список бестселлеров в сегменте В.

На авторынке России KIA Rio находится на первом месте по продажам в B-сегменте, сообщают в «Автостат Инфо». Второе и третье места в этом классе занимают Hyundai Solaris и Volkswagen Polo

Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первый квартал 2018 года было продано 21 258 автомобилей KIA Rio (+2,4% к прошлому году), а также 11 343 машины Hyundai Solaris (-24,4%) и 9940 седанов Volkswagen Polo (+15,6%).

С начала года и по март включительно продажи машин В-класса снизились, согласно данным «Автостат Инфо», на 1,35% и составили 65 716 ед. В объеме всего авторынка страны на машины сегмента B приходится доля в размере 20,46%.