KIA опередила Hyundai в Москве

KIA опережает Hyundai по продажам на авторынке Москвы

KIA опережает Hyundai по продажам на авторынке МосквыЗа первый квартал этого года в Москве дилеры KIA реализовали 6305 ед. авто, что на 14,7% больше, чем было продано за тот же период прошлого года.

KIA лидирует не только среди иностранных марок на авторынке столицы, но и занимает здесь первое место в абсолютном рейтинге продаж за январь-март 2018 года. На втором месте в этом списке находится Hyundai, который продал москвичам за эти три месяца 5052 авто, на 2% больше чем годом ранее. Третья строчка рейтинга принадлежит марке Volkswagen . С начала года и по март включительно столичные покупатели приобрели 3396 новых «Фольксвагенов», что на 5,8% больше, чем они купили в прошлом году. В ТОП-5 столичного авторынка среди автомобильных марок вошли Skoda (3104 авто, +17,6%) и Toyota (2944 ед., -4,6%).

Среди автомобильных марок с самыми высокими продажами на авторынке Москвы по версии «Автостат Инфо» отметим также: Mercedes-Benz (2869 авто, -1,3%), Nissan (2803 авто, +7,7%), BMW (2519 ед., +21,6%), Renault (2513 ед., +0,8%), а также LADA (2437 шт., +19%).

За первые три месяца 2018 года покупатели в Москве приобрели 45 688 новых легковых машин (+9%), среди которых 42 974 иномарки (+9%), а также 2714 российских автомобилей (+8,7%).