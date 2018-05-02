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Mercedes-Benz Actros — самая продаваемая иномарка на грузовом рынке РФ
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Mercedes-Benz Actros — самая продаваемая иномарка на грузовом рынке РФ 

«Автостат Инфо» 50 минут назад
Mercedes-Benz Actros — самая продаваемая иномарка на грузовом рынке РФ  Mercedes-Benz Actros в очередной раз укрепил свои лидирующие позиции на авторынке России. По результатам продаж в первом квартале 2018 года, именно этот грузовик стал бестселлером среди иномарок.
Исследование «Автостат Инфо» показало, что за январь-март 2018 года в России было продано 840 новых Mercedes-Benz Actros, что на 33,3% больше результата продаж прошлого года (630 ед.). На второе место среди грузовиков-иномарок вышел Volvo FH-Серии с результатом 827 ед. — это на 53% больше, чем годом ранее (541 ед.). Далее в рейтинге грузовиков-иномарок расположились такие модели как DAF XF 105, MAN TGX, а также Scania R-Серии. За первый квартал модель DAF XF 105 разошлась на российском рынке в количестве 575 ед., — это на 28% больше прошлогоднего результата продаж (448 ед.). Объем реализации грузовиков MAN TGX вырос на 437% в годовом сравнении с 86 до 462 ед., а показатели реализации грузовых автомобилей Scania R-Серии увеличились на 44% к прошлому году, то есть с 251 до 361 ед.
ТОП-10 самых популярных моделей на рынке новых грузовиков-иномарок по версии «Автостат Инфо» составили также Scania G-Серии (353 ед., +161,5%), Isuzu NPR (346 шт., +22,7%), Hyundai MIGHTY (303 шт., +49,3%), а также Isuzu NQR (253 ед. +45,4%) и Fuso Canter (209 шт., +26%).
За отчетные три месяца в России было продано 8163 грузовика-иномарки, что на 66% превысило результат продаж прошлого года — 4921 ед.
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