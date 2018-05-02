МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-6

В Минске начали производить грузовые автомобили, которые соответствуют современным требованиям Евро-6. Первый экземпляр уже был передан покупателю.

Представители компании МАЗ сообщили о том, что первое время выпуск подобных грузовиков будет ограничен, однако спустя время будет налажена полноценная сборка экологических транспортных средств. Конкретные сроки производитель назвать не спешит и отмечает, что всё будет зависеть от спроса на новинку в Беларуси и других странах. Одновременно с этим представители МАЗ отметили, что на ближайшие месяцы портфель заказов был составлен.

Отметим, что автомобиль модели МАЗ-5440M9 работает на базе немецкого мотора с отдачей в четыреста семьдесят пять лошадиных сил и комплектуется роботизированной коробкой передач. Весит грузовик 8.25 тонны, и при этом способен вести груз до сорока четырёх тонн. В интерьере доработанной версии появилась новая приборная панель, два полноценных спальных места и даже холодильник. Кроме того, в кабине была значительно улучшена шумоизоляция, а также появился бортовой компьютер и система мультимедиа.