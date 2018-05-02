Infiniti готовит линейку электромобилей

На пекинском мотор-шоу представители именитого автобренда Infiniti поделились планами автокомпании на обозримое будущее. В частности было сказано, что автопроизводитель занят новой концепцией — Q Inspiration.

Суть данного направления — разработка и выпуск электромобилей нового поколения. По словам Роланда Крюгера, уже в будущем году будут известны первые результаты и выйдет первый электрокар нового поколения.

В целом обсуждаемая программа рассчитана на период до 2025 года. К тому времени автобренд будет уже иметь целую линейку "зеленых" автомоделей.

Работы над "автомобилями будущего" автокомпания ведет в содружестве с автобрендом Nissan

Это будет совершенно новая платформа, которая за счет своей универсальности и способности масштабироваться, сумеет покрыть по сути весь автомодельный ряд Infiniti. Исключение составит полноразмерный вседорожник QX80.

Делая акцент на популяризацию своей продукции в Китае, автобренд Infiniti обязуется к 2025 году предложить клиенту автомодели, более половины которых будут на полной электротяге.