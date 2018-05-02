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Infiniti готовит линейку электромобилей
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Infiniti готовит линейку электромобилей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На пекинском мотор-шоу представители именитого автобренда Infiniti поделились планами автокомпании на обозримое будущее. В частности было сказано, что автопроизводитель занят новой концепцией — Q Inspiration.
Суть данного направления — разработка и выпуск электромобилей нового поколения. По словам Роланда Крюгера, уже в будущем году будут известны первые результаты и выйдет первый электрокар нового поколения.
В целом обсуждаемая программа рассчитана на период до 2025 года. К тому времени автобренд будет уже иметь целую линейку "зеленых" автомоделей.
Работы над "автомобилями будущего" автокомпания ведет в содружестве с автобрендом Nissan.
Это будет совершенно новая платформа, которая за счет своей универсальности и способности масштабироваться, сумеет покрыть по сути весь автомодельный ряд Infiniti. Исключение составит полноразмерный вседорожник QX80.
Делая акцент на популяризацию своей продукции в Китае, автобренд Infiniti обязуется к 2025 году предложить клиенту автомодели, более половины которых будут на полной электротяге.
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