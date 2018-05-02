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К 2025 году автобренд DS полностью уйдет от ДВС
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К 2025 году автобренд DS полностью уйдет от ДВС 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Премиальное подразделение PSA Group DS Automobiles, раскрыло планы развития на обозримое будущее.
В частности сообщается, что 2025 год станет опорной точкой, после которой все без исключения автомодели обсуждаемого автобренда будут производиться исключительно с электрическими агрегатами.
Автоэксперты на данное заявление отреагировали вполне спокойно. Не то, чтоб тема не интересная. Просто автобренд уже давно показал не словом, а делом, что ведет усиленную работу в направлении электрификации автомодельной линейки.
По словам представителей автопроизводителя, отправной точкой в «электрификации» станет автомодель DS7 Crossback E-Tense 4x4. Данная автомодель способна выдать питание на 50 километров пробега на электротяге.
Следующим этапом будет полностью электрический автомобиль, который французы покажут уже осенью на парижском мотор-шоу.
Ни названий, ни каких-либо технических характеристик электромобиля нового поколения в DS Automobiles не озвучивают.
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