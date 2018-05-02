Ещё
Ford Mustang первого поколения получил вторую жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford Mustang первого поколения получил вторую жизнь 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В сети появились фото и видео отреставрированного Ford Mustang.
Для работы мастера выбрали автомобиль 1965 года выпуска. На выходе он получил название Vicious Mustang.
Фактически от первоначального варианта осталось очень мало. Мастера из Timeless Kustoms плотно поработали над двигателем, другими техническими компонентами, а также салоном.
Обращает на себя внимание двигатель на 5 литров от Ford. Он способен выдавать немыслимую тысячу лошадиных сил, что под силу только единицам из современных автомобилей.
Такая мощность обусловлена уникальной системой индукции, которая основана на постепенном переключении оборотов с участием шарикоподшипников. Вся это система использует нагнетатель Magnuson MP2300 TVS.
Вся конструкция работает на основе коробки передач в шесть ступеней. Ее дополняет осовремененный тормозной механизм.
Чтобы приобрести обновленный раритет придется заплатить миллион долларов. Именно в такой бюджет обошлась реставрация легендарного Ford Mustang.
Car.ru: последние новости
Появились первые фото лифтбека LADA Granta 2019 Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок 2018 года. В Красноярске представлен турбированный «Москвич-2140»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве40
Казахстан закрыл границу с Россией81
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Озвучена дата презентации новых моделей Lada
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение