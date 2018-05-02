F300 — забытый концепт от Mercedes

Прототип от Mercedes F300 так и не стал реальностью. Однако многие его черты заслуживают внимания.

Этот трехколесный автомобиль предстал перед публикой еще в 1997 году. Он вобрал в себя лучшие наработки предыдущих концептов F100 и F200.

На машине разработчики установили двигатель V4 с объемом в 1,6 литра и мощностью 102 лошадиных сил. Благодаря механизму трансмиссии вся мощность передавалась на единственное заднее колесо.

Была также разработана оригинальная система балансировки, которая распределяла нагрузку между осями и поддерживала устойчивость автомобиля. При этом за все отвечал бортовой компьютер.

Для F300 планировали даже разработать специальную систему покрышек. Она была призвана улучшить сцепление автомобиля с дорогой.

Следует обратить внимание на то, что F300 стал первым исследовательским автомобилем для Mercedes. Его сконструировали с нуля полностью на компьютере и воплотили в опытный образец.

Некоторые детали затем перешли в серийные модели. Например, можно упомянуть датчик освещенности, способный включать автоматически фары, когда это требуется.