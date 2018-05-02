В Bentley пока не готовы к электромобилям

Руководство Bentley признало, что выпуск полностью электрического суперкара пока преждевременен.

На минувшем автосалоне в Женеве Bentley показала гибридный Bentayga Hybrid. Внедорожник оснащен шестицилиндровым двигателем объемом в три литра, а также электромотором, способным продержать машину 50 километров.

В Bentley признают, что технически оказались не совсем готовы к массовому переходу автопроизводителей на электромобили. Компания планирует выпустить еще несколько гибридных моделей прежде, чем появится полноценный электрокар.

Его дебют ожидают в ближайшие 5 лет. Вполне возможно, что это будет модифицированный вариант флагманского седана Mulsanne, где заменят бензиновый V8.