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В Bentley пока не готовы к электромобилям
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В Bentley пока не готовы к электромобилям 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Руководство Bentley признало, что выпуск полностью электрического суперкара пока преждевременен.
На минувшем автосалоне в Женеве Bentley показала гибридный Bentayga Hybrid. Внедорожник оснащен шестицилиндровым двигателем объемом в три литра, а также электромотором, способным продержать машину 50 километров.
В Bentley признают, что технически оказались не совсем готовы к массовому переходу автопроизводителей на электромобили. Компания планирует выпустить еще несколько гибридных моделей прежде, чем появится полноценный электрокар.
Его дебют ожидают в ближайшие 5 лет. Вполне возможно, что это будет модифицированный вариант флагманского седана Mulsanne, где заменят бензиновый V8.
Кроме того существует предположение, что электроустановкой снабдят четырехдверный купе на основе платформы Porsche Mission E. Скорее всего, конкретика относительно электромобилей появится от Bentley к концу текущего года.
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