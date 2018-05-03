Hyundai ещё раз обновил прежний Solaris

Напомним, популярная бюджетная модель Hyundai Accent/Solaris/Verna сменила поколение ещё два года назад. Изначально корейская марка представила автомобиль для Китая. В прошлом году производитель презентовал новую модель для России, США и Индии.

Hyundai Motor Company

В свою очередь, в Южной Корее до сих пор продают седан и хэтчбек Hyundai Accent предыдущего поколения, которые обновлялись последний раз около года назад. Теперь же компания представила «посвежевшие» машины 2018 модельного года.

Справедливости ради, скажем, что компактный седан и хэтчбек Hyundai Accent 2018 модельного года получили незначительные изменения. Например, в цветовой палитре появился новый серебристый оттенок Galactic Grey. Кроме этого, клиенты могут заказать новые 16-дюймовые литые «катки» особого дизайна.

Также компания пересмотрела комплектации модели. В частности, для 4— и 5-дверного Hyundai Accent 2018 модельного года предусмотрена новая вариация Smart Special. Вполне естественно, что лёгкое обновление никак не отразилось на техническом оснащении модели. Для автомобиля по-прежнему доступен бензиновый двигатель 1.4 (100 л.с.) и дизель 1.6 VGT (136 л.с.). Трансмиссия — 6МКП, вариатор или «роботом» с двойным сцеплением.

Hyundai Motor Company

Обновлённый седан Hyundai Accent 2018 модельного года доступен в Корее по минимальной цене от 11 590 000 вон (примерно 673 000 рублей). «Посвежевший» хэтчбек стоит не менее 14 220 000 вон (около 826 000 рублей).