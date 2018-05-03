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Hyundai ещё раз обновил прежний Solaris
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Hyundai ещё раз обновил прежний Solaris 

LiveCars.Ru 21 минуту назад
Фото: Hyundai Motor Company
Компания Hyundai Motor Company выводит на «домашний» рынок обновлённую версию популярной модели Hyundai Accent прошлого поколения. Во многих странах планеты, включая РФ, этот автомобиль известен под названием Hyundai Solaris.
Напомним, популярная бюджетная модель Hyundai Accent/Solaris/Verna сменила поколение ещё два года назад. Изначально корейская марка представила автомобиль для Китая. В прошлом году производитель презентовал новую модель для России, США и Индии.
Hyundai Motor Company
В свою очередь, в Южной Корее до сих пор продают седан и хэтчбек Hyundai Accent предыдущего поколения, которые обновлялись последний раз около года назад. Теперь же компания представила «посвежевшие» машины 2018 модельного года.
Справедливости ради, скажем, что компактный седан и хэтчбек Hyundai Accent 2018 модельного года получили незначительные изменения. Например, в цветовой палитре появился новый серебристый оттенок Galactic Grey. Кроме этого, клиенты могут заказать новые 16-дюймовые литые «катки» особого дизайна.
Также компания пересмотрела комплектации модели. В частности, для 4— и 5-дверного Hyundai Accent 2018 модельного года предусмотрена новая вариация Smart Special. Вполне естественно, что лёгкое обновление никак не отразилось на техническом оснащении модели. Для автомобиля по-прежнему доступен бензиновый двигатель 1.4 (100 л.с.) и дизель 1.6 VGT (136 л.с.). Трансмиссия — 6МКП, вариатор или «роботом» с двойным сцеплением.
Hyundai Motor Company
Обновлённый седан Hyundai Accent 2018 модельного года доступен в Корее по минимальной цене от 11 590 000 вон (примерно 673 000 рублей). «Посвежевший» хэтчбек стоит не менее 14 220 000 вон (около 826 000 рублей).
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