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Китайцы продолжают клонировать: Jaguar или Hanteng?
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Китайцы продолжают клонировать: Jaguar или Hanteng? 

Allroader.ru 45 минут назад
Фото: Allroader.ru
Нет, не то, чтобы мы могли назвать себя ханжами, или наоборот искренне удивлены тому, что, оказывается, китайские автопроизводители копируют дизайн западных машин — конечно нет. Восточная привычка, назовем это слабостью к подражанию, известна давно, однако каждый раз мы считаем нужным указывать на это, дабы "героев" знали в лицо.
Кроме того, на сей раз отличилась компания, чьим ближайшим родственником является производитель Zotye, известный на весь мир своей копией Porsche Macan. Итак, знакомьтесь с новым кроссовером под именем Hanteng, источником вдохновения при создании которого послужил английский Jaguar F-Pace. Вообще, корпорации JLR не привыкать к такого рода новостям, ведь в Китае уже несколько лет как продается копия Evoque от Landwind.
Новый китайский кроссовер расположится между моделями X5 и X7 (не BMW, конечно, а Hanteng), кои, в свою очередь, весьма похожи на творения Hyundai. Скорее всего, новинка будет представлена во плоти на автосалоне в Чэнду, распахивающем двери 7 сентября этого года. Надеемся, что представители Jaguar, которые наверняка будут посещать это автошоу, запасутся валерьянкой и валидолом.
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