Мотоциклистам отказывают в ОСАГО

Страховые фирмы ищут повод для отказа в оформлении страхового полиса

Как пишут «Известия» , владельцы мотоциклов в Москве не могут приобрести полисы ОСАГО из-за искусственных барьеров компаний. Так юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько поделился следующей информацией:

«Новое изобретение страховщиков — практически повальный отказ продавать полисы мотоциклистам. Например, одна из страховых компаний при контрольном звонке с вопросом о покупке полиса для мотоциклиста послала из Москвы в свой офис в Рузу — дескать, только там и продаются эти полисы».

По информации издания, в других компаниях аналогичная ситуация. Страховые агенты используют любые отговорки, вплоть до резкого наплытия клиентов, чтобы не начать оформление ОСАГО для байкеров Причиной скорее всего является нежелание компаний платить за двойной ущерб — мотоцикла и здоровья байкера. По статистике, байкера попадают в ДТП со смертельным исходом или сильными увечьями, куда чаще автомобилистов.