На электронные ОСАГО появятся скидки

В ЛДПР предложили делать скидку при оформлении ОСАГО в электронном виде

Депутаты от ЛДПР предложили предоставлять скидку в 10% от суммы страховой премии при оформлении договора ОСАГО в электронном виде, сообщила пресс-служба комитета по труду и соцполитике.

"Законопроектом предлагается при составлении договора обязательного страхования в виде электронного документа предоставлять скидку в размере 10% от суммы страховой премии", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта отмечают, что в последнее время зафиксирован рост случаев езды без полиса ОСАГО. Поэтому предоставление скидки при покупке страхового полиса в виде электронного документа будет стимулировать граждан к более активному приобретению страховых полисов в электронном виде.