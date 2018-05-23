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На электронные ОСАГО появятся скидки
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В ЛДПР предложили делать скидку при оформлении ОСАГО в электронном виде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты от ЛДПР предложили предоставлять скидку в 10% от суммы страховой премии при оформлении договора ОСАГО в электронном виде, сообщила пресс-служба комитета по труду и соцполитике.
Авторами законопроекта выступили вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Законопроектом предлагается при составлении договора обязательного страхования в виде электронного документа предоставлять скидку в размере 10% от суммы страховой премии", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы проекта отмечают, что в последнее время зафиксирован рост случаев езды без полиса ОСАГО. Поэтому предоставление скидки при покупке страхового полиса в виде электронного документа будет стимулировать граждан к более активному приобретению страховых полисов в электронном виде.
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