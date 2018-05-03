Полезные «фишки» автомобиля, о которых многие забывают

Практически каждый современный автомобиль наделен множеством функций, о которых знают далеко не все водители. Меж тем, эти полезные «фичи» способны серьезно облегчить жизнь каждому из нас. Большая часть таких скрытых возможностей используется настолько редко, что автомобилисты никогда и не узнают о приятной особенности своего авто.

Основная часть этих функций универсальна и присутствует в подавляющем большинстве автомобилей вне зависимости от марки и модели. Опытные водители, скорее всего, знают практически обо всех «фишках», а вот начинающим этот материал может пригодиться и поможет узнать много нового.

Указатель уровня топлива

Обычно мы этого не замечаем, но большая часть автомобилей любит своих владельцев и всячески старается им подсказать какие-то полезные функции. Если вы в новом для себя автомобиле и еще не успели выучить, с какой стороны у него расположена горловина бензобака, просто посмотрите на приборную панель — обычно рядом с пиктограммой бензоколонки есть маленький треугольник, который и указывает правильную сторону. Но сразу оговоримся, что в наши дни это актуально не для всех моделей — иногда этого значка нет.

Функции солнцезащитного козырька

Часто можно видеть, как водитель, щурясь, старается не отвлекаться на солнце, заглядывающее в салон сбоку и греющее половину лица. Скорее всего, он не знает, что солнцезащитный козырек под потолком умеет висеть на одной петле, сдвигаясь к боковому стеклу.

Отключение ESP Для начала напомним — а кому-то поведаем — что такое ESP. Эта аббревиатура не имеет ничего общего с испанским языком и расшифровывается как Electronic Stability Program. Еще она может называться ESC (Electronic Stability Control). Данная функция активной безопасности предотвращает уход автомобиля в занос с помощью компьютерного управления подачей крутящего момента на одно или несколько колес.

Иногда этот несомненно полезный прибамбас может мешать. К примеру, если вам нужно вытащить авто из снежного или грязевого плена, или если вам просто хочется немного подрифтить. Словом, если без пробуксовки никак не обойтись, есть специальная кнопка с пиктограммой автомобиля в заносе. Часто ее нужно удерживать несколько секунд, чтобы отключить функцию, но иногда хватает и простого нажатия.

Барабанные тормоза: заговор мирового масштаба.

Если такой кнопки нет, а система есть, можно просто выдернуть соответствующий предохранитель в щитке, но важно не отключить вместе с ней еще что-нибудь важное. Добавим, что полностью отключить ESP не получится — в опасный, по мнению системы, момент она все равно автоматически сработает.

Обогрев боковых зеркал

Эта функция часто присутствует в описании комплектации, но многие водители не знают, как же она включается. Ответим: автоматически, с включением обогрева заднего стекла. В большинстве автомобилей эта полезная в нашей стране функция не имеет отдельной кнопки для активации. Хотя, к примеру, на многих моделях марки Volkswagen можно включить обогрев зеркал, переведя ручку их регулировки в соответствующее положение.

Электронный ручной тормоз

Подавляющее большинство водителей ошибочно полагают, что электронный ручник — штука бесполезная в повседневности и пользуются им только по большим праздникам. На самом деле, электронный ручной тормоз также может спасти вас во время движения, если отказали основные тормоза. Нужно просто нажать на кнопку.

Кондиционер зимой

Иногда даже зимой бывает настолько влажно и тепло, что начинают потеть стекла. Если такое вдруг начало происходить, просто включите кондиционер. Если за бортом не очень морозно, он справится, и вам не придется постоянно пользоваться тряпкой. И не пытайтесь спасти ситуацию с помощью простого обдува стекол — зачастую это не помогает.

Стекла

Сразу оговоримся, эта функция работает далеко не на всех автомобилях, но если да, то вам повезло. Если на брелоке сигнализации зажать на несколько секунд кнопку разблокировки, то можно опустить сразу все боковые стекла. Кнопка блокировки таким же образом их закрывает. Это бывает крайне полезно в жаркую погоду, когда нужно выгнать из автомобиля горячий воздух.

Блокировка дверей без аккумулятора

Данная функция может пригодиться многим водителям, поскольку часто о ней не знают даже люди с опытом. Если в автомобиле сел аккумулятор и нужно нести его домой отогревать и заряжать, а в машине центральный замок не работает без АКБ и не позволяет запереть задние двери, то есть простое решение. Оно актуально для тех моделей, где задние двери не оснащены замками запирания.

В торце задних дверей есть отверстие с винтиком или тумблером, который при повороте активирует защиту от детей, чтобы нельзя было открыть дверь изнутри. Но это полдела — машину все еще можно открыть снаружи. Для решения проблемы есть второй винт, который расположен рядом с первым и обычно закрыт заглушкой. Если его повернуть и захлопнуть дверь, открыть снаружи ее уже будет нельзя. А передние двери обычно можно запереть просто ключом.

Как мойка автомобиля ускоряет его кончину. Читайте статью на QutoЧитайте также:Как легко вычислить автомобиль со скрученным пробегом Способы быстрой оценки состояния мотора без запускаПочему автомобили на «механике» обречены быть классикой