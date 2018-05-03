Ещё
В Твери открылся новый фирменный дилерский центр ГАЗ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Твери открылся новый фирменный дилерский центр ГАЗ 

VanLife 2 часа назад
Фото: VanLife
В Твери открылся новый дилерский центр марки ГАЗ, сообщает пресс-служба компании. «АвтоцентрГАЗ Тверской» приступил к реализации всей линейки продукции Горьковского автозавода: легких коммерческих автомобилей и микроавтобусов «ГАЗель NEXT», среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT» и «Садко», а также автомобилей семейств «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС». Это уже второй центр продаж автомобилей ГАЗ в Тверской области. В структуру автоцентра входят демонстрационный зал, отдел запасных частей и аксессуаров, а также большая сервисная зона, оснащенная самым современным оборудованием. В составе сервисной зоны — цех кузовного ремонта площадью 500 кв. м. Общая площадь шоу-рума марки ГАЗ — 430 кв. м, сервисная станция включает 6 рабочих постов. В соответствии с принципом «три в одном» центр предоставляет услуги продажи автомобилей, технического обслуживания, а также реализации запасных частей. Фирменный набор услуг включает в себя полный перечень финансовых инструментов: кредитные, лизинговые и страховые программы.
Вам также будет интересно узнать:
В Твери открылся новый фирменный дилерский центр ГАЗ  Открылся новый дилерский центр LADA в Республике Беларусь
Во Владивостоке открылся новый дилерский центр — «Peugeot Восток»
VanLife: последние новости
«АвтоМАШ-МБ» открывает новый дилерский центр в Москве «Группа ГАЗ» поставила автомобили скорой помощи для обеспечения Чемпионата мира по футболу LADA Largus назвали лучшим автомобилем для российских дачников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Skoda Kodiaq резко подешевел
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
«Мост глупости» калечит машины7
УАЗ Patriot сгорел со стыда
В РФ создадут «Автонет» для слежки за водителями
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение