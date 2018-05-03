В Твери открылся новый фирменный дилерский центр ГАЗ

В Твери открылся новый дилерский центр марки ГАЗ, сообщает пресс-служба компании. «АвтоцентрГАЗ Тверской» приступил к реализации всей линейки продукции Горьковского автозавода: легких коммерческих автомобилей и микроавтобусов «ГАЗель NEXT», среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT» и «Садко», а также автомобилей семейств «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС». Это уже второй центр продаж автомобилей ГАЗ в Тверской области. В структуру автоцентра входят демонстрационный зал, отдел запасных частей и аксессуаров, а также большая сервисная зона, оснащенная самым современным оборудованием. В составе сервисной зоны — цех кузовного ремонта площадью 500 кв. м. Общая площадь шоу-рума марки ГАЗ — 430 кв. м, сервисная станция включает 6 рабочих постов. В соответствии с принципом «три в одном» центр предоставляет услуги продажи автомобилей, технического обслуживания, а также реализации запасных частей. Фирменный набор услуг включает в себя полный перечень финансовых инструментов: кредитные, лизинговые и страховые программы.

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