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В РФ создадут «Автонет» для слежки за водителями
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В РФ создадут «Автонет» для слежки за водителями 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Отечественные разработчики строят планы создать ПО, при помощи которого будет осуществляться удаленный контроль за состоянием водителя и дорожного полотна.
Суть работы обсуждаемого софта сводится к тому, что система не позволит водителю тронуться с места, если будет малейшее сомнение в его усталости или алкогольном опьянении.
Другой основной функцией программного обеспечения, которое возможно получит название "Автонет", в контроле состояния российских дорог, с последующей передачей данных для анализа.
Система, создаваемая на базе "ГЛОНАСС", предложит водителю удаленно заказать еду, проводить удаленную диагностику машины, а также оплатить автостраховку.
В случае удачной реализации, "Автонет" в обязательном порядке установят на всех автомобилях Российской Федерации.
На изыскания в области программного обеспечения и тесты разработчикам потребуется около 3 млрд рублей.
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