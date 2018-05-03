«Ниву» начали продавать в Тунисе 

Пресс-служба АвтоВАЗа объявила о старте продаж автомобилей "Лада" в Тунисе. Пока в этой африканской стране будет предлагаться только трёхдверный внедорожник "Лада 4х4 Урбан", о расширении модельного ряда пока не сообщается.
Импортёром российских машин стала местная компания ARTES, уже занимающаяся продажей автомобилей Renault, Nissan и Dacia. Первый автосалон "Лады" открылся в столице страны, в одном здании с дилерскими центрами других брендов из портфеля компании.
Цена тольяттинского внедорожника в Тунисе — 38650 динаров, что соответствует примерно 980 тысячам рублей. Для сравнения: переднеприводый кроссовер Dacia Duster 1.6 предлагается местным покупателям почти за 50 тысяч динаров.
Автомобильный рынок Туниса находится на подъёме: продажи растут третий год подряд, а в прошлом году в стране реализовали 63,7 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих машин. Лидерами рынка являются марки Isuzu (благодаря высокому спросу на пикап D-Max), Citroen, Volkswagen и Renault.