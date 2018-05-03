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АМПП и ФССП арестовали с начала года шесть автомобилей неплательщиков по штрафам за неоплату парковки
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АМПП и ФССП арестовали с начала года шесть автомобилей неплательщиков по штрафам за неоплату парковки 

Агентство «Москва» 55 минут назад
ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) с начала года в ходе рейдов арестовали шесть автомобилей неплательщиков по штрафам за неоплату парковки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник дирекции администрирования и контроля нарушений ГКУ «АМПП» Дмитрий Княгинин.
«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» совместно с Федеральной службой судебных приставов регулярно проводит рейды по аресту автомобилей злостных неплательщиков по штрафам за неоплату парковки. Так, с начала года АМПП и ФССП провели девять рейдов, в ходе которых были арестованы и отправлены на спецстоянку шесть автомобилей. Общая сумма задолженности владельцев этих машин перед АМПП составила более 292 тыс. руб.», — сказал Д. Княгинин.
Он напомнил, что на погашение штрафов за неоплату парковки дается 60 дней, по истечении которых на имущество должника может быть наложен арест. В частности, судебные приставы имеют право конфисковать автомобиль неплательщика или задержать его на спецстоянке, если ранее машина была эвакуирована за нарушение правил парковки. В том случае, если сумма неоплаченных штрафов превысит 30 тыс.руб., должнику может быть отказано в выезде за границу.
«Добавим, что лицам, имеющим неоплаченный штраф, могут отказать в выдаче резидентного разрешения или разрешения для многодетных семей. Более того, действие уже выданного разрешения может быть приостановлено при наличии трех и более непогашенных задолженностей до тех пор, пока все штрафы не будут полностью оплачены. Это касается не только неоплаты парковки, но и штрафов за другие дорожные нарушения, вынесенных МАДИ и ГИБДД. Кроме того, в случае несвоевременной оплаты сумма штрафа может быть удвоена согласно ст. 20.25 КоАП РФ. Мы просим автомобилистов быть внимательными и вовремя погашать штрафы за неоплату парковки и нарушения ПДД», — заключил Д. Княгинин.
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