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В Туркменистане в ближайшее время запретят машины всех цветов, кроме белого
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В Туркменистане в ближайшее время запретят машины всех цветов, кроме белого 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Вслед за нашумевшим запретом автомобилей черного цвета власти Туркменистана решили запретить эксплуатацию машин и всех других цветов за исключением белого. Об этом сообщают «Хроники Туркменистана».
По данным издания, до марта жители Ашхабада еще могли продать темное авто в область, но теперь их перестали ставить там на учет. В связи с этим жителям столицы приходится перекрашивать машины. Из-за возникшего ажиотажа цены на эту услугу резко выросли.
Средняя стоимость покраски составляет 18 000 манатов — это $5 143 по официальному курсу (3,5 маната за $1) или $1 125 по курсу «черного рынка» (16 манатов за $1). В небольших частных автосервисах покраска обходится в 8 000–14 000 манатов, можно найти варианты и за 4 000–6 000 манатов, однако качество покраски будет хуже.
Кроме этого в столице Туркменистана возник дефицит белой краски. Если два месяца назад банка белой краски массой 4 200 граммов (производства ОАЭ) стоила 1 500 манатов, то к апрелю ее цена выросла в полтора раза.
Корреспонденты издания сообщают, что возможно, День города Ашхабада, который отмечается 25 мая, жители столицы должны будут встретить исключительно на белых авто.
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