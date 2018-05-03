Дешевле, чем у дилера: как на Урале «серые автосалоны» разводят покупателей машин

Автомобиль по цене ниже, чем у дилера — на такую рекламу с радостью попадаются доверчивые водители. Часто её размещают «серые автосалоны», которые с помощью уловок вынуждают клиентов покупать автомобили на невыгодных условиях ещё и по цене в два раза выше рынка. Раньше такие автосалоны работали в основном в Москве и Санкт-Петербурге, но в последнее время они стали появляться и в Екатеринбурге.

Один из таких салонов расположен на Вторчермете. Пострадавшими от его действий себя считают 15 человек. Один из них — Игорь Мизин.

— Я захотел сделать себе подарок на 52-летие. Решил купить автомобиль Hyundai Creta, — рассказал E1.RU Игорь.

За автомобилем мужчина приехал в Екатеринбург из ХМАО. Его привлекла низкая цена. В объявлении автосалона Hyundai Creta 2017 года был выставлен за 769 тысяч рублей (на сайте Hyundai эта модель в минимальной комплектации стоит 819 т.р. — Прим. ред.). Игорь решил продать свой Chevrolet Lacetti автосалону по системе trade-in, оформить автокредит и вернуться домой на новой машине.

Когда мужчина приехал в автосалон, новую машину ему не показали, объяснив, что она проходит предпродажную подготовку. Чтобы не терять время, менеджер предложил Игорю составить предварительный договор купли-продажи.

— Они всё время затягивали, то говорили, что идёт предпродажная подготовка, то не могли найти ПТС на машину, то ещё что-то… А я приехал утром, был невыспавшийся и уставший. В общей сложности в салоне я провёл больше 10 часов, — рассказал Игорь Мизин.

К двенадцати часам ночи Мизин подписал предварительный договор купли-продажи и передал автосалону свою машину, которую тот оценил в 160 тысяч. Затем выяснилось, что Hyundai Creta за 769 тысяч якобы уже продан. Игорю предложили купить такой же автомобиль, но уже за 1 млн 250 тыс. рублей. Мужчина с такими условиями не согласился, попросил расторгнуть договор и вернуть ему его Chevrolet Lacetti.

Салон предупредил мужчину, что в таком случае ему придётся заплатить неустойку в размере 20% от стоимости сделки, а также за услуги по составлению договора и подготовке автомобиля к продаже. При этом, по словам менеджера, свой автомобиль Игорь всё равно не сможет вернуть, так как машина покрывает сумму, которую он теперь должен салону. Позже автосалон выставил это авто на продажу за 265 тысяч рублей.

Чтобы не остаться без машины, мужчина согласился на все условия автосалона по покупке Hyundai Creta. На недостающую сумму ему оформили потребительский кредит под 18% годовых. По нему одних только процентов каждый год Игорь Мизин будет платить 196 тыс. рублей.

После вмешательства правозащитников руководство салона пообещало расторгнуть с покупателем договор и забрать Hyundai Creta обратно (для этого 30 апреля Игорь Мизин вновь приехал в Екатеринбург), но позже ему заявили, что автомобиль не примут, так как он теперь с пробегом. Затем автосалон пообещал выплатить Мизину 100 тысяч рублей в качестве компенсации, но на момент написания материала деньги ему так и не перечислили.

Похожая история, в том же автосалоне, произошла у Вадима Козлова . За новеньким Kia Rio X-Line он приехал из Талицы. Автомобилей было два: за 718 и 729 тысяч рублей. В салоне ему пообещали дополнительную скидку. Машину Вадиму также не показали, а попросили заключить предварительный договор купли-продажи и внести залог в размере 165 тысяч. Мужчина это сделал. Затем несколько часов менеджер составлял основной договор, когда его принесли на подпись, покупатель увидел, что машина стала стоить 910 тысяч. Туда вписали услуги по обработке кузова и составление договора.

Также за 70 тысяч Козлову навязали услугу «Помощь на дорогах». В автосалоне объяснили, что без не ему не выдадут кредит. Когда мужчина попытался отказаться, ему так же, как и Мизину, заявили о неустойке и сказали, что залог, который он внёс, ему не вернут. В итоге он согласился и через автосалон оформил кредит на 7 лет под 17% годовых. С учеёом всех выплат и процентов машина обойдётся ему свыше 1,6 млн рублей.

Со своей проблемой пострадавшие от действий автосалона обратились к мэру города Евгению Ройзману , а также к известному московскому правозащитнику, координатору общественной организации «Движение» Дмитрию Золотову

По его словам, юридически доказать, что подобные салоны занимаются мошенничеством, сложно. Для этого нужна контрольная закупка.

— Люди подписывали эти договоры добровольно. Доказать в суде, что к ним применяли какие-то уловки, например, подмену договора, практически невозможно. Участковый в ответ на заявления пишет отказные, так как это гражданско-правовые отношения, — рассказал Золотов.

Но, по мнению правозащитника, признаки мошенничества тут есть:

— Во-первых, в рекламе автосалоны указывают заведомо низкую стоимость. Но когда человек приходит, ему всё равно продают автомобиль по рыночной цене, плюс добавляют допуслуги, без которых сделка не может состояться. Едва человек вносит деньги, он оказывается в западне. По закону, залог не возвращается, и автосалон этим пользуется. В договоре прописано: если человек расторгает договор по собственному желанию, то он обязан оплатить неустойку. Не желая терять свои 300–400 тысяч, люди соглашаются на кабальные условия.

Во-вторых, это банки, которые занижают процентную ставку. Сначала говорят одни условия, а потом дают потребительский кредит под грабительский процент. Плюс банк навязывает дополнительные услуги, такие как «Помощь на дороге», причём без неё они кредит не оформляют, — объяснил правозащитник.

Дмитрий Золотов пытается решать вопрос с такими автосалонами в досудебном порядке. Больше всего они боятся огласки, и салону проще расторгнуть договор с несколькими пострадавшими, чем стать объектом внимания журналистов.

— Пока эта проблема в зародыше, с ней легче справиться, иначе она разрастётся, как раковая опухоль, как это уже произошло в Москве и Санкт-Петербурге, — считает Золотов.

Автоюрист Максим Едрышов назвал основные признаки, по которым можно распознать нечестный автосалон, это низкая цена и настойчивые просьбы заключить предварительный договор на этапе, когда покупатель ещё даже не видел автомобиль.

— Не бывает новых автомобилей дешевле, чем у официального дилера. Если вам говорят о том, что автомобиль в наличии, но нужна предоплата, или просят заключить предварительный договор, а основной через 20 минут, после оформления всех документов, то не стоит связываться с такими автосалонами, — считает автоюрист. — Добросовестные участники сделки обычно сразу обменивают товар на деньги (ведь автосалон утверждает, что автомобиль имеется в наличии).

При этом практика показывает, что в этом случае никаких иных документов, кроме самого договора купли-продажи, обычно не заключают. Если же речь идёт об автомобиле, которого нет в наличии, то обычно в договоре купли-продажи указывается размер аванса за машину (который не возвращается в случае отказа покупателя исполнить условия договора) и прописывается чёткая и понятная цена самого транспортного средства, — отметил Едрышов.

По его словам, если человек понимает, что его обманывают, и ему, к примеру, отказываются вернуть машину, как в случае с Игорем Мизиным, то имеет смысл вызвать полицию. Лишнее внимание такому салону не нужно, поэтому, если клиент начинает активно отстаивать свои права, с ним пытаются решить вопрос миром.

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