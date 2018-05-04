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Папа римский продает Lamborghini
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Папа римский продает Lamborghini 

Рамблер 10 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Спортивный итальянский автомобиль Lamborghini Huracan, которым владеет папа римский Франциск, будет продан с торгов. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома Sotheby's.
Торги за машину, созданную специально для понтифика, а им самим — благословленную, состоятся 12 мая в Монако.
Осенью 2017 года папа Франциск получил Lamborghini Huracan в подарок от компании-производителя. Тогда же понтифик сообщил о намерении продать автомобиль, а вырученные средства передать на благотворительность. В том числе средства достанутся организации, которая восстанавливает дома христиан Ирака, разрушенные из-за действий запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Кроме того, деньги от продажи спорткара отойдут «Общине папы Иоанна XXIII» — католической организации, которая помогает бывшим проституткам, а также женщинам, которые стали жертвами торговцев людьми.
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