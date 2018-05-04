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Получение водительских прав упростят
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Россияне смогут получить права и зарегистрировать машину в МФЦ 

ТАСС 5 часов назад
Россияне смогут получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину через многофункциональные центры госуслуг (МФЦ). Пилотный проект запустят в конце года в Татарстане, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на МВД, Минэкономразвития и Минпромторг.
"В России упростят получение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения. Разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 по 1 марта 2019 года", — сообщает издание.
Как пояснили "Известиям" в МВД, обсуждается также возможность включения в пилотный проект Москвы и Петербурга.
Отмечается, что, когда проект стартует, граждане смогут сами выбирать, где получать документы — в МФЦ или подразделениях ГИБДД.
Сейчас, согласно законодательству, права выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно только переоформить при утере или краже, по истечении срока действия, при смене фамилии или в случае прихода прав в негодность. Замена или восстановление СТС возможна только в случае обращения в ГАИ.
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