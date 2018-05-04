Компания Kia представила электрический кроссовер Niro EV

В Корее представили электрический кроссовер Kia Niro EV. Премьера состоялась на выставке электромобилей в Чеджу. В Европе машину должны показать ближе к осени.

Кроссовер Kia Niro появился еще два года назад. Модель с самого начала имела экологичный имидж, поэтому даже запущенные поначалу версии с бензиновым мотором — исключительно гибридные. В прошлом году в Европе начались продажи гибридной версии с возможностью подзарядки, на очереди — полностью электрические машины.

Минувшей зимой кроссовер под названием Kia Niro EV уже показывали в качестве концепт-кара на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Представленная в Корее серийная машина выглядит не так агрессивно, но основные мотивы на месте: это ходовые огни в форме характерной «галочки» и трапециевидная решетка внизу переднего бампера. Именно это, да еще глухая панель с лючком для подзарядки отличает электромобиль от гибридной модификации Niro.

Электромобиль получит две версии с разным запасом хода. Более «дальнобойный» Niro EV с батареей емкостью 64 киловатт-часа сможет преодолеть на одном заряде 380 километров. Младшая версия имеет запас хода в 240 километров. Ее характеристики пока достоверно неизвестны, но, вероятно, она получит батарею емкостью 39,2 киловатт-час от соплатформенной «электрички» Hyundai Kona Electric. Мощность электромоторов также будет отличаться: топ-версия развивает 204 лошадиных сил, базовая — вероятно, около 135 сил.

В Корее Kia уже получила 5000 заказов на новый электромобиль, и в ближайшие месяцы машины поступят к покупателям. Скоро Kia Niro EV появится и в Европе. А вот есть ли у Kia планы на российский рынок — пока неизвестно.