Новые правила техосмотра вступают в силу

Сегодня, 4 мая, вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Нововведения серьёзно изменят всю процедуру техосмотра.

В документе говорится, что одним из принципов проведения технического осмотра по новым правилам является ответственность операторов технического осмотра за выдачу диагностической карты, содержащей заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, если автомобиль не соответствует обязательным требованиям безопасности. Талон техосмотра, который в прежние времена мог быть выдан только в ГИБДД , в 2013 году отменили и на смену ему пришла диагностическая карта.

Между тем, по статистике, лишь 50 процентов автолюбителей в действительности проходили процедуру техосмотра, остальные покупали диагностическую карту при приобретении полиса ОСАГО. В руководстве ГИБДД приводят и печальную статистику дорожно— транспортных происшествий: 2017 году было зафиксировано 6455 аварий, что на 19,6 процента больше по сравнению с 2016 годом. Правда, при этом остаётся неизвестным, сколько процентов аварий произошло из-за технической неисправности автомобиля. Как бы там ни было, вступивший в силу закон предполагает ответственность не только для тех, кто проводит техосмотр, но и для автолюбителей. Теперь при прохождении техосмотра на контрольном пункте вам обязаны выдать диагностическую карту в любом случае, даже если автомобиль не соответствует требованиям безопасности. Только вот в случае остановки инспектором за технически неисправную машину надо будет заплатить штраф.

Кроме того, в правила прохождения техосмотра внесены и новые требования к безопасности авто.

Согласно новым правилам, если используется шипованная резина, то ею должны быть оборудованы все колеса. Помимо знака аварийной остановки, теперь в обязательном порядке будут проверять наличие аптечки и исправного огнетушителя. Запрещается демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Кроме того, новая редакция правил техосмотра не допускает установку окрашенных или бесцветных оптических деталей и плёнок на рассеиватели световых приборов, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля, неисправность усилителя руля.