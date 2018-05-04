В России изменились правила техосмотра

В пятницу, 4 мая, в России вступили в силу поправки к закону о техосмотре. Об этом пишет « Парламентская газета ».

Теперь оператор техосмотра несет ответственность за выдачу диагностической карты (в 2013 году она пришла на смену талону от ГИБДД ), содержащей заключение о пригодности машины к эксплуатации.

В закон также добавили новые требования к безопасности автомобилей. Так, шипованные шины могут быть установлены только на все колеса сразу, а не несколько из них (раньше допускалась установка только на ведущую ось). В машине будут проверять наличие знака аварийной остановки, аптечки и исправного огнетушителя.

Также поправками был запрещен демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей. Не допускается наклеивать на автомобильные фары окрашенные или бесцветные пленки, запрещено ездить с неисправностью усилителя руля.

«Парламентская газета» отмечает, что диагностическую карту теперь будут выдавать в любом случае, даже когда машина не соответствует требованиям безопасности. Если такую машину остановит инспектор, водителю придется заплатить штраф.

Ранее СМИ писали, что в правительстве обсуждалась радикальная реформа техосмотра. В частности, предлагалось ввести уголовную ответственность для операторов техосмотра, оформляющих диагностические карты для не проходивших проверку машин. Однако от этой идеи в кабмине отказались.

В России техосмотр легкового автомобиля впервые проводится через три года после выпуска машины.