Москвичка судится с GM из-за вонючего Cadillac

Уроженка Москвы подала в суд на американскую автокорпорацию General Motors и ее официального дилера в России из-за неприятного запаха в салоне ее Cadillac Escalade . Об этом порталу Life рассказал ее адвокат.

По словам Виталия Узденского, летом 2017 года москвичка купила внедорожник класса люкс, потратив более шести миллионов рублей. Однако уже осенью она почувствовала запах технических жидкостей в салоне.

Тогда женщина обратилась к официальному дилеру Major, у которого и купила машину. Его специалисты «поколдовали» с теплоизоляцией, не избавив салон от запаха, однако уменьшив его интенсивность.

Сначала женщина смирилась, но в какой-то момент стала чувствовать себя настолько плохо, что была вынуждена обратиться к врачу.

По просьбе владелицы экологи проверили воздух в салоне авто, придя к выводу, что норма по этиленгликолю и другим веществам превышает норму. После этого женщина наняла независимых технических экспертов, которые в присутствии представителя дилера разобрали салон и выяснили, что причиной запаха является брак, допущенный при сборке машины в США.

Тем не менее Major отказался заменить авто или вернуть деньги, в связи с чем женщина обратилась в Останкинский районный суд Москвы с иском к General Motors и Major.

От дилера женщина требует вернуть деньги и компенсировать моральный ущерб, который она оценила в шесть миллионов рублей, а от GM — компенсацию в размере трех миллионов долларов и отзыва всех Cadillac Escalade из России.