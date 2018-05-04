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Рост цен на бензин достиг максимума с начала года
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Рост цен на бензин достиг максимума с начала года 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
Как отмечают представители Московской топливной ассоциации (МТА), в этом году топливо в регионе существенно возросло в цене. Согласно отчетов за апрель, цена на стратегический продукт изменилась в среднем на один рубль.
Майские тарифы на популярный в Российской Федерации тип бензина АИ-92 с первых чисел месяца резко поползли в гору и на 03.05.2018 года составляли 39,9 руб.литр (+1,25 руб.).
Не менее популярный АИ-95 с апреля вырос в цене на 1,23 рубля до теперешних 43,07 руб.литр.
Наиболее высокие расценки на обсуждаемый сорт бензина на АЗС от Лукойл-Центрнефтепродукт: 43,95 руб.литр.
Трейдеры топливного рынка РФ сильно обеспокоены такой тенденцией. Как сообщают эксперты данного сегмента рынка, у малых участников топливного рынка России есть довольно высокие шансы "вылететь в трубу", т.е. стать банкротом.
Для любого рынка снижение количества конкурентных предложений на фоне монополизации, приводит как правило к беспочвенному повышения цен на продукцию.
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