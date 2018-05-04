Эксперты оценили утверждённую Правительством стратегию развития российского автопрома

Стратегия развития российской автомобильной промышленности следует за общемировыми трендами и отвечает вызовам рынка. Реализация правительственной программы будет зависеть от состояния экономики в стране, заявили опрошенные «Экономикой сегодня» эксперты.

Ранее Правительство России утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года. В числе ключевых целей, указанных в документе, удовлетворение отечественной промышленностью 80-90% внутреннего спроса, рост экспорта техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей за счёт углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%, развитие и вывод на рынок новых средств — электромобилей, беспилотников и газомоторной техники.

По мнению автоэксперта Романа Гуляева, новая стратегия кабмина отвечает вызовам рынка. Об этом свидетельствуют тезисы, касающиеся беспилотников и электромобилей.

«Рост локализации тоже в духе времени, с учётом геополитики и экономической политики властей, движение в сторону импортозамещения. Экспорт сегодня уже стимулируется, но по щелчку это быть не может», — сказал он. Специалист добавил, что стратегию развития экспорта необходимо разрабатывать на несколько лет вперёд.

Представитель аналитического агентства «Автостат» Азамат Тимерханов считает, что перечисленные в стратегии пункты отвечают мировым тенденциям в развитии отрасли. Реализация программы будет зависеть от развития российской экономики, на которую могут оказывать влияние геополитические и макроэкономические факторы, заключил он.